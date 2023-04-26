Дрон DJI Mavic 3 Pro с тройной камерой оценен в $2200

Компания DJI пополнила ассортимент квадрокоптеров топовой моделью DJI Mavic 3 Pro, который появится в продаже в следующем месяце по цене от 2200 долларов. Новинку оснастили тройной камерой Hasselblad с главным 20-Мп модулем (сенсор формата 4/3 и 24 мм объектив), снимающим видео в 5,1K при 50 к/с, 48-Мп телемодулем (70 мм и датчик 1/1,3 дюйма) и 12-Мп телемодулем (116 мм и 1/2 дюйма), размерами 231,1:98:95,4 мм в сложенном и 347,5:290,8:107,7 мм в разложенном состояниях, автономностью 43 минуты, дальностью полета 28 км и максимальной скоростью 21 м/с.

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