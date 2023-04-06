Дрон DJI Mavic 3 Pro уже продают в Китае

Профильный ресурс IT Home поделился фотографиями дрона DJI Mavic 3 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. По данным источника, DJI Mavic 3 Pro оснастят тремя камерами. Главный модуль получит датчик изображения разрешением 40 Мп вместо 20 Мп у предшественника. Также сообщается о сверхширокоугольном модуле и камере с 56-кратным гибридным приближением. DJI Mavic 3, напомним, может похвастаться зумом в диапазоне 7-28x. Что любопытно, еще не представленный официально дрон уже предлагается на китайской площадке Xianyu по цене от 2020 долларов. За комплектацию Fly More Combo с дополнительным батареями и аксессуарами просят 2750 долларов.