Дрон DJI Mavic 3M получил пять камер

Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Mavic 3M, которая может похвастаться большим функционалом по сравнению Mavic Classic. Новинка также характеризуется главной 20-Мп камерой на основе датчика с CMOS-матрицей формата 4/3, четырьмя 5-Мп камерами, которые снимают свет с разными длинами волн, направленной вверх камерой для сохранения данных о солнечном свете, RTK-модулем для точного позиционирования до 1 см по горизонтали и до 1,5 см по вертикали, возможностью подниматься на высоту до 6 км, дальностью полета 43 минуты и максимальной дистанцией полёта 32 км. Цена и дата начала продаж Mavic 3M будут объявлены позже.