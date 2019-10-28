Дрон DJI Mavic Mini будет стоить 500 долларов

В сети появились официальные изображения и подробности о характеристиках дрона DJI Mavic Mini, который еще не был представлен официально. Итак, нас ждет самый компактный и легкий (249 граммов) дрон DJI, которому не потребуется регистрация беспилотного летательного аппарата. Квадрокоптер сможет похвастаться временем полёта до 30 минут и возможностью передавать HD-видео с камеры на расстояние до 4 км. Что до самой камеры, то она сможет записывать видео в разрешении до 2,7K (2592:1458 пикселей). Также сообщается о 3-осевой стабилизации. Версия Fly More Combo будет стоить 500 долларов, а обычный вариант обойдется в 400 долларов. Официальный дебют дрона запланирован на 30 октября.