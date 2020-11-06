Дрон DJI Mini 2 оценен в 450 долларов

Компания DJI пополнила ассортимент дронов легкой и компактной моделью Mini 2, которая оценена в 250 долларов за стандартную версию. Комплект Fly More Combo с тремя батареями, кофром и пультом дистанционного управления оценен в 600 долларов. Новинка характеризуется массой 249 грамм, благодаря которой владельцу не понадобится регистрация беспилотника во многих странах, длительностью полета в 31 минуту, защитой от ветра со скоростью 29-38 км/ч, подъемом на высоту до 4 км, возможностью передавать видео высокой четкости на дистанции до 10 км, 3-осевой стабилизацией, 12-Мп датчиком изображения, а также возможностью записывать видео в разрешении до 4K при 30 кадрах в секунду и 4-кратном увеличении.

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