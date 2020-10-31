Дрон DJI Mini 2 выпустят 4 ноября

Европейский сайт магазина MediaMarkt раскрыл дату выхода и поделился характеристиками дрона DJI Mini 2, первое видео распаковки которого появилось в сети несколько дней назад. Итак, новинка будет характеризоваться 12-Мп сенсором изображения размером 1/2,3", возможностью записывать видео в 4K HEVC при 30 кадрах/с и битрейте 100 Мбит/с, а также разрешении 1080p при 60 кадрах/с без HDR, съемкой фото в формате RAW с размером до 4000:3000 пикселей, скоростью работы электронного затвора от 1/8000 до 4 с, светочувствительностью ISO от 100 до 3200, объективом с фокусным расстоянием 24-мм, апертурой f/2,8 и фиксированным фокусным расстоянием от 1 метра до бесконечности, 3-осным механическим стабилизатором, аккумулятором ёмкостью 2250 мАч, длительностью полета до 31 минуты, двигателями с устойчивостью к ветру 8,5–10,5 м/с, поддержкой панорамных съёмок, поддержкой FCC и 6-км в режиме CE без управления по Wi-Fi, а также массой 242 грамма с картой памяти и батареей.