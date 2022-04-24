Дрон DJI Mini 3 Pro показали на новых рендерах

Сетевые источники поделились новыми изображениями дрона DJI Mini 3 Pro, релиз которого был перенесен с апреля на май. Сообщается, что устройство характеризуется массой в 250 граммов, максимальным времени полета с обычным аккумулятором 34 минуты, с батареей повышенной емкости – 47 минут, 48-мп сенсором оптического формата 1/1,3 дюйма, поддержкой записи видео в разрешении 4К при 60 к/с или Full HD при 120 к/с, обновленным контроллером из комплекта Fly More Combo с протоколом передачи данных O3 и полноценной системой уклонения от препятствий с поддержкой APAS 4.0. Ориентировочная цена дрона составляет 830 евро.

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