Дрон DJI Mini SE оценен в 325 долларов

Компания DJI официально пополнила ассортимент дронов моделью Mini SE, которая оценена всего в 325 долларов. Новинка уже доступна для покупки в Малайзии и Бразилии. Аппарат характеризуется дальностью полёта примерно 4 км, возможностью находиться в воздухе до получаса, поддержкой записи видео в разрешении 2,7К при 30 кадрах в секунду или в Full HD при 60 к/с, системой стабилизации изображения, 12-Мп сенсором оптического формата 1/2,3 дюйма, массой 249 граммов и размерами в сложенном состоянии 14:8,2 см. В России новинка также должна выйти, но ориентировочные сроки пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы DJI Mini SE
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