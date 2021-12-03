Душевая лейка Queen фильтрует и экономит до 30% воды

Queen - это новая душевая лейка, оснащенная множеством функций, включая способность фильтровать воду, а также экономить ваши деньги, но при этом обеспечивать мощный душ под давлением, очищающий и улучшающий ваши ощущения от принятия душа. Используя плотные сверхтонкие перфорации в решетке для душа, Queen может обеспечить сверхтонкий, но мощный душ и сэкономить до 30% воды по сравнению с обычными насадками для душа.

В фильтре Queen используются те же очистители воды, сделанные из ультратонкой волокнистой ткани, которая отфильтровывает до 5 микрочастиц! Он полностью фильтрует мелкую пыль, тяжелые камни и твердые частицы из старых труб. Во время спуска воды, фильтр со временем темнеет от ржавчины и загрязнений. Типичный цикл замены составляет от пяти до шести месяцев.