DualSense для PS5 стоит 70 долларов

Вчера прошла официальная презентация компании Sony, на которой производитель назвал стоимость консоли, а также основных комплектующих к ней. Например, оказалось, что геймпад нового поколения DualSense стоит 70 долларов, что достаточно дорого на самом деле, особенно если учитывать, что для приставки PS4 на текущий момент стоимость контроллера местами ниже 40 долларов. Более того, стоит сказать, что использовать геймпад от прошлого поколения приставок на новой консоли нельзя, так что даже если у вас десять геймпадов лежит запасных, их можно будет спокойно продавать, так как работать с новой приставкой они не будут. Это довольно грустные новости, ведь можно смело к стоимости консоли добавлять еще и стоимость дополнительного геймпада.