DualSense лучший геймпад для ПК

Довольно часто геймеры спорят относительно того, стоит ли приобретать для персонального компьютера геймпад от японской компании Sony, ведь некоторые игры поддерживают только фирменный геймпад Microsoft, не говоря уже о том, что иногда для корректной работы геймпада нужно покупать дополнительно кабель и настраивать софт. На текущий момент все эти споры просто потеряли смысл, так как производитель выпустил шикарный геймпад DualSense, который вполне можно приобретать даже без сомнений — это лучшее устройство на текущий момент, которое отлично справляется с поставленной задачей. Другое дело, что стоимость геймпада может вас немного смутить, но это уже совсем другое дело. Этих денег геймпад стоит, без всякого сомнения.