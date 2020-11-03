DualSense разобрали полностью

Компания Sony специально для своей консоли нового поколения разработала новый геймпад, который обладает специальной функцией — у него имеются курки, которые реагируют на силу нажатия, могут заклинивать и так далее. Разработчики могут реализовывать данное преимущество в своих проектах, но никто толком не понимал, как именно эта функция реализована в геймпаде. Благо, нашлись энтузиасты, которые разобрали устройство и обнаружили, что там помимо стандартного механизма имеется дополнительный элемент, который выдает сопротивление при нажатии на триггер. Благодаря данному компоненту геймпад может программно делать курки более тугими или вовсе их блокировать, но как часто эта функция будет реализована в играх — не совсем понятно.