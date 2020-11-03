DualSense разобрали полностью

Компания Sony специально для своей консоли нового поколения разработала новый геймпад, который обладает специальной функцией — у него имеются курки, которые реагируют на силу нажатия, могут заклинивать и так далее. Разработчики могут реализовывать данное преимущество в своих проектах, но никто толком не понимал, как именно эта функция реализована в геймпаде. Благо, нашлись энтузиасты, которые разобрали устройство и обнаружили, что там помимо стандартного механизма имеется дополнительный элемент, который выдает сопротивление при нажатии на триггер. Благодаря данному компоненту геймпад может программно делать курки более тугими или вовсе их блокировать, но как часто эта функция будет реализована в играх — не совсем понятно.

Комментарии и отзывы DualSense
Обзоры:
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Лучший электросамокат. Xiaomi Mi Electric Scooter 1SЛучший электросамокат. Xiaomi Mi Electric Scooter 1S
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
Новости:
В сети появились фото черного DualSense

Когда компания Sony официально представила свою игровую консоль нового поколения, то многие пользователи ...
Logitech представила эргономичную беспроводную мышь с трекболом M575

Logitech анонсировала выпуск ERGO M575 Wireless Trackball - элегантной беспроводной мыши с трекболом, кот...
Запуск VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказался успешным

В одном из интервью директор Facebook по экосистеме контента в Oculus Крис Пруэтт, признался, что компани...
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4
Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5...
Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5В последнее время геймеры на смартфонах стали все чаще обращать внимание на геймпады, потому что это отли...
Aorus представила новую технологию охлаж...
Aorus представила новую технологию охлажНовые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 Series - настоящие звери , и им требуется сильное охлаждение, что...
ZTE представила первый в мире смартфон с...
ZTE представила первый в мире смартфон сКомпания ZTE представила первый в мире смартфон с камерой под дисплеем. ...
Samsung представила смартфон Galaxy A42 ...
Samsung представила смартфон Galaxy A42 Компания Samsung анонсировала доступный смартфон на мероприятии Life Unstoppable. Новинка получила назван...
Xiaomi запускает беспроводной пылесос MI...
Xiaomi запускает беспроводной пылесос MIXiaomi официально выпустила беспроводной пылесос MIJIA K10. Беспроводной пылесос MIJIA K10 в настоящее вр...
DxOMark не впечатлил звук в Sony Xperia ...
DxOMark не впечатлил звук в Sony Xperia Специалисты лаборатории DxOMark протестировали звук во флагманском смартфоне Sony Xperia 1 II, и он их не...
Клавиатура Logitech K845 с механической ...
Клавиатура Logitech K845 с механической Logitech анонсировала новую механическую клавиатуру, которая, по ее словам, предназначена для работы. ...
Защищенный смартфон LG K31 оценен в $150...
Защищенный смартфон LG K31 оценен в $150Компания LG Mobile пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью K31, которая оценена в 150 долларов...
Колонки Creative Pebble V3 получили боле...
Колонки Creative Pebble V3 получили болеCreative Technology объявил о выпуске новых компьютерных колонок Pebble V3. Обновленные колонки получили ...
Huawei Mate 40 Pro получил режим двойной...
Huawei Mate 40 Pro получил режим двойнойКомпания Huawei выпустила для европейского Huawei Mate 40 Pro первое обновление, которое в числе прочего ...
Xiaomi может представить MIUI 13 на конф...
Xiaomi может представить MIUI 13 на конфКитайский технологический гигант Xiaomi планирует провести свою конференцию разработчиков в Китае с 5 по ...
Redmi 10X с поддержкой 5G подешевел до $...
Redmi 10X с поддержкой 5G подешевел до $Компания Redmi объявила о снижении китайских цен на смартфон Redmi 10X и удалении из ассортимента базовой...
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor