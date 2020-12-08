DualSense теперь поддерживается Steam

В прошлом месяце Valve реализовала поддержку DualSense в Steam, всего через пару недель после того, как новый контроллер был запущен вместе с PlayStation 5. Правда, сначала поддержка DualSense была доступна только в бета-клиенте Steam, а это означает, что пользователям Steam пришлось сначала согласиться на установку этого клиента, чтобы использовать контроллеры DualSense в компьютерных играх. Сегодня все изменилось — Steam получила внеочередное обновление клиента, которое включает поддержку DualSense. Это значит, что поддержка DualSense будет доступна всем, кто установит обновление. Более того, Steam поддерживает большинство функций DualSense, включая трекпад, гироскоп, подсветку и вибрацию. Адаптивных триггеров, скорее всего, не будет.