Духовой шакф CANDY WATCH&TOUCH получил награду RED DOT AWARD в категории «ДИЗАЙН ПРОДУКТА 2018»

Уникальный духовой шкаф Candy Watch&Touch, ставший флагманским продуктом стенда Candy на международной выставке кухонной мебели EuroСucina 2018, получил награду Red Dot Award в категории «Дизайн продукта 2018». Candy Watch&Touch – первый интеллектуальный духовой шкаф, спроектированный и созданный с возможностью полной коммуникации с пользователем во время всего процесса приготовления пищи.

Red Dot Award признана мировым сообществом самой престижной премией в области дизайна. Наградами Red Dot Award ежегодно отмечаются работы лучших дизайнеров и производителей со всего мира, которые устанавливают новые стандарты в области своей деятельности. Среди номинантов премии в разные годы неоднократно отмечались такие компании, как Apple, BMW, Google, Bose и итальянская Pininfarina. Из более чем 6300 продуктов, представленных компаниями из 59 стран, 40 членов жюри отметили духовой шкаф Candy Watch&Touch, разработанный Candy Group, как продукт премиального качества с эталонным дизайном, представляющим главные ценности бренда: итальянский стиль и креативный подход в сочетании с необычайной простотой использования, а также возможностью дистанционного управления.

«Мы с радостью, гордостью и чувством удовлетворения восприняли известия о получении награды от Red Dot Award, еще раз убедившись в правильности выбранной несколько лет назад курса, направленного на создание полного спектра решений Candy, подключаемых к мобильным устройствам через Wi-Fi, - комментирует событие Беппе Фумагалли, исполнительный директор Candy Group. – «Создание таких уникальных и инновационных продуктов, как духовой шкаф Watch&Touch, является неотъемлемой частью стратегии развития компании: продукция Candy – это сочетание стиля, итальянского вкуса, креативного подхода с сильной инновационной составляющей, позволяющее в корне поменять отношение людей к процессу обустройства быта и приготовлению пищи».

Духовой шкаф Watch&Touch имеет всего лишь одну кнопку (кнопку включения). Все остальное управление происходит простыми касаниями большого 19-дюймового полностью сенсорного экрана, меню которого настолько интуитивно понятное, что любой пользователь оценит невероятную легкость «общения» с ним.

В духовом шкафу Watch&Touch реализована возможность наблюдения за процессом приготовления блюда посредством встроенной камеры и запатентованной системы освещения внутреннего пространства U-see, состоящей из светодиодных лампочек, расположенных в боковых частях дверцы духового шкафа, позволяющих наблюдать за процессом приготовления блюда без необходимости постоянного открывания дверцы. Благодаря возможности подключения Watch&Touch к приложению Candy Simply-Fi пользователь может осуществлять удобное и своевременное управление всеми функциями духового шкафа со своего планшета или смартфона, включая возможность контроля и проверки текущего статуса на каждом этапе приготовления блюд. Также Watch&Touch поддерживает следующий дополнительный функционал: воспроизведение предварительно загруженных видеорецептов непосредственно на дверце шкафа, поддержку более 70 предложенных программ приготовления, возможность создания библиотеки собственных программ, способов приготовления блюд и любимых рецептов.

Официальная церемония награждения победителей Red Dot Award состоится 9 июля 2018 года на гала-ужине в театре Аалто, г. Эссен, Германия, куда приглашены было 1200 гостей с разных уголков мира. Духовой шкаф Candy Watch&Touch, как и все продукты, удостоенные награды, будет представлен в ежегодном альманахе премии "Red Dot Design Yearbook 2018-2019" и станет одним из экспонатов музея премии, Red Dot Design Museum.