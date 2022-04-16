Duovox представила камеру Mate Pro

Duovox представила камеру Mate Pro. Поставки камеры начнутся в октябре.

Камера Douvox Mate Pro имеет размеры 11,4 см x 7,6 см x 5,4 см. Камера получила фиксированный объектив, в комплекте нет крышки. Она весит примерно 216 г., и поставляется с мини-штативом, который можно использовать для создания более качественных кадров. В верхней части Duovox Mate Pro есть шесть кнопок, включая питание и затвор. Настройки можно контролировать с помощью 3-дюймового сенсорного экрана на задней панели камеры. На правой стороне камеры есть порт USB-C и слот для карты microSD, в который можно установить карту до 512 ГБ.

Камера Duovox Mate Pro оснащена несъемным аккумулятором емкостью 3000 мАч, который обеспечивает несколько часов записи видео. Есть датчик изображения Sony Starvis 2, который помогает снимать полноцветные изображения и видео при очень слабом освещении.

На данный момент, Douvox Mate Pro доступна для заказа на Kickstarter со скидкой 50% за 600 долларов.

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