Duracell представляет контроллер Xbox One, который работает от батареек

Производитель батареек Duracell вступил в новое партнерство с Microsoft, выпустив контроллер Xbox One под маркой Duracell.

Дебютировавший через официальный Twitter Duracell, пользовательский контроллер выполнен в фирменном дизайне батареек. Отделка медного цвета плавно спускается в матово-черный цвет с тиснением. На правой рукоятке яркое клеймо Duracell.

Контроллер работает от перезаряжаемых батареях Ultra Power AA, которые обещают до 50 часов игрового процесса. Duracell утверждает, что нет никаких минусов с точки зрения производительности и технических характеристик. В комплект входит сумка для переноски и набор из 24 батареек AA Duracell.