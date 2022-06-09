Дверной замок Xiaomi Smart Door Lock M20 доступен в Китае Компания Xiaomi начала принимать заказы на дверной замок Smart Door Lock M20. Умный дверной замок Xiaomi M20 имеет инновационную полнофункциональную двухтактную архитектуру. Xiaomi Smart Door Lock M20 обеспечивает следующие варианты открытия двери: отпечаток пальца, через смартфон, пароль, пароль NFC, умный дом, периодический и одноразовый пароль. Дверной замок оснащен несколькими сигналами тревоги и выдерживает боковое воздействие силой до 6000 H, что предотвращает взлом. В умном дверном замке Xiaomi M20 используются 8 батареек типа АА, срок службы которых составляет до 10 месяцев. Умный дверной замок Xiaomi M20 имеет инновационную полнофункциональную двухтактную архитектуру. Xiaomi Smart Door Lock M20 обеспечивает следующие варианты открытия двери: отпечаток пальца, через смартфон, пароль, пароль NFC, умный дом, периодический и одноразовый пароль. Дверной замок оснащен несколькими сигналами тревоги и выдерживает боковое воздействие силой до 6000 H, что предотвращает взлом. В умном дверном замке Xiaomi M20 используются 8 батареек типа АА, срок службы которых составляет до 10 месяцев. Цена дверного замка Xiaomi Smart Door Lock M20 составляет 1799 юаней (270 долларов). Цена дверного замка Xiaomi Smart Door Lock M20 составляет 1799 юаней (270 долларов). Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 13:19 . Продукт - Xiaomi Smart Door Lock M20

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