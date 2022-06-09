Дверной замок Xiaomi Smart Door Lock M20 доступен в Китае…

Умный дверной замок Xiaomi M20 имеет инновационную полнофункциональную двухтактную архитектуру. Xiaomi Smart Door Lock M20 обеспечивает следующие варианты открытия двери: отпечаток пальца, через смартфон, пароль, пароль NFC, умный дом, периодический и одноразовый пароль. Дверной замок оснащен несколькими сигналами тревоги и выдерживает боковое воздействие силой до 6000 H, что предотвращает взлом. В умном дверном замке Xiaomi M20 используются 8 батареек типа АА, срок службы которых составляет до 10 месяцев.
Цена дверного замка Xiaomi Smart Door Lock M20 составляет 1799 юаней (270 долларов).