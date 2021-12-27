Двухместный электромобиль Toyota C + Pod с запасом хода 150 км

Toyota C + Pod развивает максимальную скорость 60 км/ч, что достаточно для большинства ежедневных городских поездок. Toyota C + Pod, безусловно, понравится горожанам, которые заботятся об окружающей среде и ищут экологически чистое транспортное средство. Это двухместный электромобиль, который может проехать до 150 км без подзарядки.
Кабина Toyota C + Pod компактна, в ней достаточно места как для водителя, так и для пасажира. Простой дизайн приборной панели подчеркнут черно-белыми цветами интерьера. На данный момент нет подробностей о возможной глобальной доступности C + Pods.