Двухместный электромобиль Toyota C + Pod с запасом хода 150 км

Японский автопроизводитель Toyota выпустил свой новый портативный и компактный электромобиль, специально предназначенный для внутригородских поездок. Toyota C + Pod уже доступен для частных покупателей из Японии. C + Pod был впервые представлен в Японии в декабре прошлого года для корпоративных и муниципальных клиентов, но теперь он также будет доступен для индивидуальных покупателей в стране.

Toyota C + Pod развивает максимальную скорость 60 км/ч, что достаточно для большинства ежедневных городских поездок. Toyota C + Pod, безусловно, понравится горожанам, которые заботятся об окружающей среде и ищут экологически чистое транспортное средство. Это двухместный электромобиль, который может проехать до 150 км без подзарядки.

Кабина Toyota C + Pod компактна, в ней достаточно места как для водителя, так и для пасажира. Простой дизайн приборной панели подчеркнут черно-белыми цветами интерьера. На данный момент нет подробностей о возможной глобальной доступности C + Pods.