Двухместный электромобиль Toyota C + Pod с запасом хода 150 км

Японский автопроизводитель Toyota выпустил свой новый портативный и компактный электромобиль, специально предназначенный для внутригородских поездок. Toyota C + Pod уже доступен для частных покупателей из Японии. C + Pod был впервые представлен в Японии в декабре прошлого года для корпоративных и муниципальных клиентов, но теперь он также будет доступен для индивидуальных покупателей в стране.

Toyota C + Pod развивает максимальную скорость 60 км/ч, что достаточно для большинства ежедневных городских поездок. Toyota C + Pod, безусловно, понравится горожанам, которые заботятся об окружающей среде и ищут экологически чистое транспортное средство. Это двухместный электромобиль, который может проехать до 150 км без подзарядки.

Кабина Toyota C + Pod компактна, в ней достаточно места как для водителя, так и для пасажира. Простой дизайн приборной панели подчеркнут черно-белыми цветами интерьера. На данный момент нет подробностей о возможной глобальной доступности C + Pods.

Комментарии и отзывы Toyota C + Pod
Новый внедорожник Suzuki SX4 S-Cross 2022 …
Новый внедорожник Suzuki SX4 S-Cross 2022 Suzuki анонсировала свой новый внедорожник, Suzuki SX4 S-Cross 2022 года, автомобиль поставляется с рядом…
Новый Toyota Mirai 2022 на водородном двигателе…
Новый Toyota Mirai 2022 на водородном двигателеToyota официально подтвердила цены на водородный автомобиль Mirai 2022 года. Автомобиль сохраняет свой не…
Электродвигатель Eluminator от Ford был распродан за 4 дня…
Электродвигатель Eluminator от Ford был распродан за 4 дняFord представил электрический двигатель под названием Eluminator. Компания Ford подтвердила, что электрич…
Электромобиль Subaru Solterra получил официальный статус…
Электромобиль Subaru Solterra получил официальный статусSubaru объявила о выпуске своего первого полностью электрического автомобиля Subaru Solterra, запас хода …
Электромобили Honda Concept E:N имеют некоторое сходство с T…
Электромобили Honda Concept E:N имеют некоторое сходство с TЕще в октябре Honda объявила, что планирует выпустить в Китае пять новых электромобилей, а выпуск первых …
Samsung запустила новую рекламную кампанию совместно c Натал…
Samsung запустила новую рекламную кампанию совместно c НаталSamsung и бренд-амбассадор Galaxy в Росcии Наталья Водянова запустили рекламную кампанию для складного см…
Intel планирует сделать Mobileye публичной компанией…
Intel планирует сделать Mobileye публичной компаниейIntel объявила, что планирует вывести свой бизнес Mobileye на рынок, технологии компании используются про…
Представлена ​​новая коллекция Bentley Bentayga Speed ​​Russ…
Представлена ​​новая коллекция Bentley Bentayga Speed ​​RussBentley запускает несколько новых специальных версий своего внедорожника Bentley Bentayga Speed, автомоби…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor