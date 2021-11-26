Двухсезонный вентилятор Mijia DC Inverter от Xiaomi

Xiaomi представила свой последний продукт под брендом Mijia, получивший название Mijia DC Inverter Two-Season Fan. Теперь он доступен для предварительного заказа по цене 799 юаней. Двухсезонный вентилятор Mijia DC Inverter имеет цилиндрическую форму с шасси размером 30 сантиметров и весом около 6,9 кг. Он поддерживает несколько функций, включая контроль скорости, таймер выключения и т.д.

Вентилятор оснащен запатентованной вращающейся конструкцией PTC, которая выдувает теплый воздух при закрытии и холодный при открытии. Это означает, что его можно использовать в любое время года без каких-либо проблем. Он имеет встроенный полупроводниковый керамический нагревательный элемент мощностью 2200 Вт, который может подавать горячий воздух в течение трех секунд после загрузки. В приложении Mijia есть поддержка 100 единиц регулировки теплого воздуха, увеличивающая расстояние доставки тепла примерно на два метра, и 20-градусная направляющая теплого воздуха для балансировки температуры. Кроме того, имеется поддержка интеллектуальной системы контроля температуры, которая поддерживает температуру в помещении в том же заданном диапазоне, обеспечивая комфортную температуру. Он поддерживает регулировку температуры 18-28 градусов и временные настройки от 0 до 12 часов.
Комментарии и отзывы Mijia DC Inverter Two-Season Fan
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