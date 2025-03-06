Dyson Supersonic r теперь может купить любой желающий

С момента запуска, который состоялся чуть более года назад, обновлённый фен Dyson Supersonic r был доступен только для салонов красоты и профессиональных стилистов, так что купить его обычному пользователю было банально невозможно. Однако сегодня компания объявила, что с завтрашнего дня устройство поступит в продажу для всех покупателей без исключения. Потребительская версия Supersonic r будет представлена в двух новых цветах — керамический розовый и яшмовый сливовый — и поступит в продажу по цене 570 долларов, аналогично оригинальной модели. Профессиональная версия также останется в ассортименте, но получит удлинённый шнур питания и новое цветовое сочетание меди и фиолетового, которое выйдет летом.

Dyson впервые выпустила фен Supersonic в 2016 году, и, за исключением новых расцветок, его дизайн оставался практически неизменным до выхода модели Supersonic r в 2024 году. Новая версия стала на 30% меньше и на 20% легче оригинала, что обеспечивает лучшую видимость и большую гибкость при использовании. Ещё фен Supersonic r оснащён уменьшенным мотором, вращающимся со скоростью 130 000 об/мин, который встроен в рукоятку для лучшего распределения веса. Устройство также использует три дискообразных нагревательных элемента, обеспечивающих равномерный нагрев без холодных зон. Все насадки для укладки крепятся магнитами и оснащены RFID-чипами, которые автоматически настраивают температуру и мощность фена или сохраняют последние использованные параметры.