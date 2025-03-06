Dyson Supersonic r теперь может купить любой желающий

Dyson впервые выпустила фен Supersonic в 2016 году, и, за исключением новых расцветок, его дизайн оставался практически неизменным до выхода модели Supersonic r в 2024 году. Новая версия стала на 30% меньше и на 20% легче оригинала, что обеспечивает лучшую видимость и большую гибкость при использовании. Ещё фен Supersonic r оснащён уменьшенным мотором, вращающимся со скоростью 130 000 об/мин, который встроен в рукоятку для лучшего распределения веса. Устройство также использует три дискообразных нагревательных элемента, обеспечивающих равномерный нагрев без холодных зон. Все насадки для укладки крепятся магнитами и оснащены RFID-чипами, которые автоматически настраивают температуру и мощность фена или сохраняют последние использованные параметры.