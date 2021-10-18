Ещё одного производителя панелей для PlayStation 5 забанили…

Впрочем, Dbrand не уйдет тихо. В ветке на форуме Reddit компания заявила, что подчиняется «требованиям террористов ... пока». В компании заявили, что клиенты имеют право модифицировать оборудование с помощью сторонних компонентов, и предполагают, что Sony может ограничивать продажи сторонних производителей, чтобы продавать собственные панели или взимать лицензионные сборы со сторонних производителей. Какими бы ни были намерения Dbrand, это лишает вас основной возможности (хотя и не единственной) кастомизации PS5. Вопрос в том, сможет ли Sony полностью остановить продажи сторонних производителей. В конце концов, лицевые панели спроектированы так, чтобы их можно было легко снять, и они на самом деле не более чем пластиковые листы. Будем надеяться, что производитель всё же сменит своё отношение в этом вопросе.