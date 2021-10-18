Ещё одного производителя панелей для PlayStation 5 забанили

Гнев Sony по поводу лицевых панелей PlayStation 5 на вторичном рынке коснулся не только небольших компаний, которые продавали пару десятков пластиковых панелей. Весьма известная компания Dbrand сообщила изданию The Verge, что прекратил продавать свой комплект панелей PS5 «Darkplates» после того, как в начале года Sony выпустила письмо с требованием о прекращении противоправных действий, в котором угрожает судебным иском в связи с предполагаемыми нарушениями дизайна и товарных знаков. Посетите страницу продукта Dbrand сейчас, и вы увидите только ссылки на новости и отзывы о данных панелях, но самих панелей на сайте уже нет — их удалили из продажи.

Впрочем, Dbrand не уйдет тихо. В ветке на форуме Reddit компания заявила, что подчиняется «требованиям террористов ... пока». В компании заявили, что клиенты имеют право модифицировать оборудование с помощью сторонних компонентов, и предполагают, что Sony может ограничивать продажи сторонних производителей, чтобы продавать собственные панели или взимать лицензионные сборы со сторонних производителей. Какими бы ни были намерения Dbrand, это лишает вас основной возможности (хотя и не единственной) кастомизации PS5. Вопрос в том, сможет ли Sony полностью остановить продажи сторонних производителей. В конце концов, лицевые панели спроектированы так, чтобы их можно было легко снять, и они на самом деле не более чем пластиковые листы. Будем надеяться, что производитель всё же сменит своё отношение в этом вопросе.