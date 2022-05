EA начнет разработку игры The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth

Electronics Arts объявила о разработке новой игры по мотивам трилогии, написанной Дж. Р. Р. Толкином под названием «The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth», будет доступно исключительно для мобильных устройств в режиме бесплатной игры. Middle-earth Enterprises также участвует в создании игры с Голлумом в главной роли, которое было анонсировано в 2021 году. Хотя это будет мобильная игра, Electronics Arts сообщает, что она будет иметь высококачественную графику, кинематографическую анимацию и стилизованное искусство, которые помогут обеспечить самый захватывающий игровой опыт. Игра находится на стадии разработки и других подробностей на данный момент нет. Ожидается, что этим летом в некоторых странах будет выпущена первая бета-версия.