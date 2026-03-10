EA увольняет разработчиков Battlefield 6

Видимо, даже очень успешный релиз видеоигры не может спасти разработчиков от увольнений. Согласно информации портала IGN, различные команды, работавшие над Battlefield 6, столкнулись с увольнениями, хотя точное количество затронутых сотрудников не уточняется. Но, видимо, издатель принял решение сократить сотрудников из студий Criterion, Dice, Ripple Effect и Motive, которые участвовали в разработке игры. Примечательно, что представители компании EA уже подтвердили эту новость, но не уточнили, сколько разработчиков пострадало. «Мы провели определённые изменения в нашей организации Battlefield, чтобы лучше сосредоточить наши команды на том, что действительно важно для нашего сообщества. Battlefield остаётся одним из наших крупнейших приоритетов, и мы продолжаем инвестировать во франшизу, опираясь на отзывы игроков и инсайты из Battlefield Labs», — заявил Джастин Хиггс, вице-президент по корпоративным коммуникациям EA.

Шутер Battlefield 6 был выпущен в октябре прошлого года и, по крайней мере на старте, казалось, что высокие ожидания аудитории оправдываются. EA назвали игру самым крупным запуском в истории франшизы, ссылаясь на семь миллионов проданных копий всего за три дня. Игра даже смогла конкурировать с Call of Duty, и EA собрала команду из четырёх студий для разработки игры и выпуска контента в будущем. Однако, похоже, Battlefield 6 стал очередной жертвой чрезмерных ожиданий, возлагаемых издателем на игры-сервисы.