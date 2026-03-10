EA увольняет разработчиков Battlefield 6

Видимо, даже очень успешный релиз видеоигры не может спасти разработчиков от увольнений. Согласно информации портала IGN, различные команды, работавшие над Battlefield 6, столкнулись с увольнениями, хотя точное количество затронутых сотрудников не уточняется. Но, видимо, издатель принял решение сократить сотрудников из студий Criterion, Dice, Ripple Effect и Motive, которые участвовали в разработке игры. Примечательно, что представители компании EA уже подтвердили эту новость, но не уточнили, сколько разработчиков пострадало. «Мы провели определённые изменения в нашей организации Battlefield, чтобы лучше сосредоточить наши команды на том, что действительно важно для нашего сообщества. Battlefield остаётся одним из наших крупнейших приоритетов, и мы продолжаем инвестировать во франшизу, опираясь на отзывы игроков и инсайты из Battlefield Labs», — заявил Джастин Хиггс, вице-президент по корпоративным коммуникациям EA.

Шутер Battlefield 6 был выпущен в октябре прошлого года и, по крайней мере на старте, казалось, что высокие ожидания аудитории оправдываются. EA назвали игру самым крупным запуском в истории франшизы, ссылаясь на семь миллионов проданных копий всего за три дня. Игра даже смогла конкурировать с Call of Duty, и EA собрала команду из четырёх студий для разработки игры и выпуска контента в будущем. Однако, похоже, Battlefield 6 стал очередной жертвой чрезмерных ожиданий, возлагаемых издателем на игры-сервисы.
Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 поставили на паузу…
Разработка версии Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 поставлена на паузу, о чём сообщил представитель Ta…
Стала доступна демоверсия экшен-адвенчуры Bylina…
Студия Far Far Games сообщила о выпуске демоверсии своей новой изометрической экшен-адвенчуры Bylina на п…
В Steam появилась очень полезная функция…
Пользовательские обзоры игр в Steam могут стать более информативными после выхода бета-обновления клиента…
Marvel’s Wolverine выйдет на PS5 в сентябре…
Игра Marvel’s Wolverine, новый супергеройский проект от Insomniac Games, известной по серии Marvel’s Spid…
Marathon не будет работать на Steam Deck…
Античит стал острой темой после выхода Steam Deck от Valve, поскольку многие разработчики начали добавлят…
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполне…
В конце прошлого года вышла игра Little Nightmares 3, но сделана она была другой студией и это ожидаемо о…
Epic Games Store получит новый лаунчер…
Вчера компания Epic Games опубликовала ежегодный отчёт по Epic Games Store, в котором раскрыла новые реко…
Скачать читы на 99 ночей в лесу Роблокс на телефон бесплатно…
Скачайте читы на 99 ночей в лесу Роблокс, чтобы подробнее изучить скрытые механики вы…
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor