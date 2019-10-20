EA запускает Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

2019-10-20, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Plants vs Zombies: Battle for Neighborville; [100]
Последний эпизод франшизы Plants vs Zombies вышел на PS4, Xbox One и ПК. Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville - это шутер от третьего лица в стиле мультяшной графики. EA назвала это «нашим самым большим и самым доступным шутером за всю историю». Игра включает в себя три области, где игроки могут свободно перемещаться, и включает в себя более десятка классов персонажей, режимы онлайн-игры и многое другое.

Игроки могут соревноваться друг с другом в многопользовательских онлайн-матчах, исследовать новые зоны в одиночном или раздельном режимах, и даже есть онлайн-режим совместной игры для друзей. У игроков есть доступ к социальному региону, парку Giddy, а также к боевой арене 4 на 4 в Funderdome и к пяти другим многопользовательским онлайн-режимам.

Возвращаются популярные персонажи из Plants vs Zombies: Garden Warfare, в том числе Imp и мех, Soldier и Peashooter. Кроме того, есть новый класс зомби и куча новых персонажей,включая Snapdragon, Acorn, Oak и Space Cadet. Plants vs Zombies: Battle for Neighbourviille доступны для ПК, PS4 и Xbox. Версия для ПК включает в себя Standard Edition за 34,99 фунтов стерлингов и Deluxe Edition за 44,99 фунтов стерлингов.

Комментарии и отзывы Plants vs Zombies: Battle for Neighborville
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