EA знает про ужасное качество Star Wars Jedi: Survivor, но решения нет

Совсем недавно видеоигра Star Wars Jedi: Survivor официально отправилась в релиз, но не без проблем, естественно. Пользователи, которые играли с момента выпуска, сообщали о серьёзных проблемах с производительностью, которые не решались на протяжении достаточно длительного времени, что заставило EA исследовать проблему более детально. Лишь сегодня, спустя целую неделю с момента запуска проекта, команда разработчиков сделала официальное заявление в социальных сетях, подтверждая, что они знают о проблемах клиента и объяснили, что планируют разработать патчи для улучшения производительности для пользователей ПК. И проблема не только в том, что на слабых компьютерах видеоигр работает не лучшим образом, но и в том, что даже на очень мощных флагманских устройствах проект тоже постоянно глючит и работает ужасно.

Например, некоторые из лучших графических карт, включая GeForce RTX 3080 Ti и RTX 4090, не могли продемонстрировать 60 кадров в секунду в данном релизе, что, конечно, очень странно, ведь эти видеокарты являются самыми мощными на рынке. Использование видеопамяти также вызывало вопросы — в среднем игра потребляет от 15 до 20 гигабайт памяти, что, конечно, доступно далеко не на каждой модели. Соответственно, возникают вопросы относительно того, кто и как тестировал эту игру, если даже на топовых компьютерах получить 60 кадров в секунду невозможно. Вероятно, компания просто очень спешила с релизом и не успела подготовить проект должным образом.
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