ELARI представила три новых роботов-пылесосов линейки SmartBot

ELARI расширяет спектр инновационных устройств для управления умным домом. Роботы-пылесосы нового поколения – SmartBot Lite, SmartBot Brush, SmartBot Ultimate. Все три домашних помощника подходят для сухой и влажной уборки, оснащены голосовым и дистанционным управлением. Выбор конкретной модели робота-пылесоса зависит от площади помещения, степени загрязненности, а также качества и скорости выполняемой работы.

ELARI SmartBot Lite – для небольших квартир и быстрой уборки

ELARI SmartBot Lite идеален для небольших квартир, весит всего 2 кг и работает до 110 минут без подзарядки. Мощность всасывания до 1000 Па позволяет без следа убирать весь мелкий мусор. Очищает твердые и ковровые покрытия с коротким ворсом, преодолевает пороги до 1 см.

Робот-пылесос оснащен контейнером 2-в-1 с отделениями для пыли и воды, объемом 300 и 220 мл соответственно, что позволяет одновременно проводить сухую и влажную уборку. Небольшой «рост» – всего 7 см от пола – дает устройству возможность наводить чистоту даже под мебелью. Наводить чистоту робот-пылесос умеет в четырех режимах: автоматическом, частичном, точечном, и вдоль стен.

ELARI SmartBot Brush – лучший выбор для владельцев домашних животных

ELARI SmartBot Brush подойдет для более тщательной сухой и влажной уборки в помещениях, где есть участки существенного загрязнения и обитают домашние питомцы.

Исключительные особенности этой модели – небольшой вес – всего 2,3 кг, при мощности всасывания до 1500 Па и до 120 минут уборки. ELARI SmartBot Brush очищает паркет, плитку, линолеум, ковры с небольшим ворсом, преодолевая пороги до 1 см, и, что самое главное - качественно собирает шерсть домашних питомцев. В этом ему помогает стремительно вращающаяся турбощётка и высокая мощность всасывания. Очевидным бонусом также является режим влажной уборки: для переключения на моющий режим в пылесос необходимо установить контейнер с водой объемом 150 мл, поменять турбощетку на роликовую с мягким ворсом, и прикрепить ко дну смоченную ткань.

SmartBot Ultimate – для большой активной семьи

Робот-пылесос ELARI SmartBot создан, чтобы облегчить жизнь в просторном доме. Интеллектуальный в каждой своей функции, этот домашний помощник самостоятельно составит карту уборки, определит и очистит даже сильно загрязненные места, при необходимости отправится на подзарядку, а затем снова вернется к наведению порядка.

Аккумулятор мощностью 5200 мАч позволяет роботу обрабатывать большие площади в пяти режимах уборки: одновременно сухой и влажной, сухой, автоматической, точечной и зонированной. Стремительно вращающаяся турбощетка достанет весь мусор из любых труднодоступных мест. В режиме влажной уборки ELARI SmartBot Ultimate протрет полы, а система самоочистки освободит от необходимости выбрасывать мусор на целых 30 уборок: содержимое контейнера автоматически попадает в многоразовый пыленепроницаемый мешок, расположенный в зарядной базе.

Cистема навигации с лазерным дальномером позволит не только запомнить каждый уголок, но и обновлять карту уборки во время процесса наведения чистоты, строить и менять маршрут в режиме реального времени. Мощность батареи допускает работу до 150 минут без перерыва. Если во время уборки у робота сядет аккумулятор, он отправится на базу и после подзарядки продолжит работу с того места, на котором остановился. Эта способность делает ELARI SmartBot Ultimate незаменимым для домов и территорий большой площади. Управлять пылесосом можно через приложение ELARI SmartHome и через голосовых помощников.

Цены

В любое время суток пылесосы линейки ELARI SmartBot Lite, ELARI SmartBot Brush и ELARI SmartBot Ultimate готовы навести в доме идеальную чистоту без присутствия хозяев. Рекомендуемая розничная цена устройств – 9 900, 12 990 и 34 900 рублей соответственно.
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