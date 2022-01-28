EVGA представляет игровую платформу E1

EVGA представила новую игровую платформу E1. Выпуская EVGA E1, бренд снова выводит экстремальные игры на новый уровень, заявляя о себе с помощью нового игрового оборудования. E1 будет крайне ограничен и доступен только как эксклюзив от EVGA.

Еще в 1999 году, когда была основана EVGA, видеокарты были базовыми. Компания EVGA первой представила охлаждение с помощью тепловых трубок и технологию iCX, а также технологию 4-Way SLI, что принесло геймерам больше преимуществ. В 2012 году EVGA представила свой первый блок питания. Благодаря качеству и возможностям EVGA стала лучшим выбором блоков питания для геймеров, собирающих свои системы. E1 продолжает традицию аппаратного обеспечения высшего уровня для геймеров.

Благодаря запатентованной независимой системе подвески, состоящей из стальных трубок, корпус E1 изготовлен ​​из 100 % углеродного волокна 3K полотняного переплетения. При весе 2,76 фунта у E1 самая легкая конструкция корпуса по сравнению с другими корпусами того же объема.