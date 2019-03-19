EVO Insta360 - это новая складная камера

Insta360 выпустила складную камеру EVO, которая позволяет легко переключаться с захвата 360 o до 180 o. Она оснащена раскладным корпусом, обе половинки которого снабжены собственными оптическим блоком и датчиком изображения. Такая конструкция позволяет использовать камеру в двух основных режимах.

Используемая в качестве типичной камеры 360, EVO снимает видео 5,7K 360 и фотографии 18MP 360 в формате JPEG или RAW. Камера также способна захватывать HDR фото + видео, а поддерживающее приложение позволяет легко создавать видео Hyperlapse или Timelapse, чтобы вы могли либо ускорить процесс, либо получить кинематографические эффекты замедленной съемки. Что уникально, так это то, что вы сможете изменить как время, так и перспективу камеры с помощью режима TimeShift.

Благодаря новому приложению Insta360 VR EVO также может передавать 3D-видео по беспроводной связи на 3D-гарнитуры, такие как Oculus Go, HTC Vive Focus и Samsung Gear VR для мгновенного воспроизведения. И у Insta360 есть новый аксессуар под названием HoloFrame, который привязывается к дисплею вашего телефона и позволяет ему просматривать 3D фотографии или видео в приложении EVO. Очевидно, приложение отслеживает ваш взгляд во время воспроизведения и использует его для отображения реалистичного 3D-изображения на линии прямой видимости. Гарнитура не нужна! Insta360 EVO доступен за $ 419,99.