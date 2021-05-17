EZVIZ C3W Pro с технологией цветной ночной съемки

Новые функции ночного видения значительно упрощают задачи наблюдения и анализа ситуации в темное время суток. Какие технологии являются “must have” для камер ночного видения? Давайте рассмотрим ниже. Из всей линейки Smart-камер видеонаблюдения, наружная камера EZVIZ C3W Pro отличается одной из самых совершенных систем ночного интеллектуального видения. Благодаря увеличенной диафрагме сенсор получает больше световых лучей, что обеспечивает высокое качество изображения. Съемка производится в 4МП разрешении. Камера наружного видеонаблюдения имеет функцию обнаружения фигуры человека с моментальной передачей данных о попавших в охраняемую зону нарушителях через приложение.

Далеко не все камеры видеонаблюдения поддерживают функцию двусторонней аудиосвязи. В камеру EZVIZ C3W Pro встроен динамик высокой четкости и микрофон с увеличенным диапазоном охвата, что обеспечивает громкий и четкий звук как снаружи, так и внутри помещения. Режимы позволяют подстраивать камеру под ваши нужды. При черно-белой съемке IR дальность ИК подсветки составляет до 30 метров. Режим цветной ночной съемки поможет рассмотреть детали, недоступные глазу на черно-белом изображении. Кроме того, есть возможность переключения на режим Smart, который снимает в черно-белом режиме, а при обнаружении движения в кадре автоматически включает подсветку и цветное изображение. В камере используется передовая технология сжатия видео H.265, которая, в сравнении со стандартом H.264, обеспечивает более высокое качество изображения и снижает почти в два раза не только требования к пропускной способности, но и размер файлов при хранении.