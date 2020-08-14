Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI удобный домашний помощник

Deebot Ozmo T8 AIVI - один из новейших роботов-пылесосов Ecovacs.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI не только пылесосит, но и моет, а также служит мобильным сторожем для вашего дома. Робот-пылесос имеет две вращающиеся щетки спереди и сзади, которые можно отсоединить и прикрепить дополнительный модуль для мытья полов. Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI получил искусственный интеллект - AIVI, которое расшифровывается как "искусственный интеллект и визуальная интерпретация". Это технология помогает Deebot Ozmo T8 избегать препятствий с использованием комбинации встроенной камеры и лидарного датчика.

С помощью камеры и датчика Deebot Ozmo T8 может создавать невероятно точную карту своего окружения. Ещё у Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI есть датчики внизу, чтобы он не упал с уровня пола или лестницы.

Deebot Ozmo T8 работает от батареи емкостью 5200 мАч, как утверждается разработчиками, этого хватит до 200 минут работы. Как любой респектабельный робот-пылесос, Deebot Ozmo T8 вернет док-станцию ​​для зарядки после завершения уборки или при низком уровне заряда батареи. Как и любой современный умный бытовой прибор, Deebot Ozmo T8 поставляется с приложением. Приложение позволяет получить доступ к функции потоковой передачи видео Deebot Ozmo T8. С его помощью пользователи могут управлять роботом и осматривать свои дома с помощью встроенной камеры робота . Есть даже функция двустороннего микрофона, так что вы можете общаться с кем бы то ни было.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI - один из самых дорогих вариантов на рынке - цена его составляет 799 долларов.
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