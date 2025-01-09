Ecovacs выпустила умного робота-пылесоса Deebot X8 Pro Omni

Вчера компания Ecovacs выпустила в релиз свой новый робот-пылесос с уникальной системой очистки, которая способна достать даже в самые труднодоступные места в доме. Модель получила название Deebot X8 Pro Omni — робот оснащён выдвижной шваброй, которая позволяет очищать углы и плинтусы вдоль стен. Но в отличие от других моделей с выдвижными швабрами, X8 Pro Omni заменяет традиционные круговые насадки на роликовую швабру, которая способна самоочищаться прямо во время уборки. Эта модель, впервые представленная Ecovacs на выставке IFA в прошлом году, обеспечивает мощность всасывания до 4000 Па и вращение швабры со скоростью 200 оборотов в минуту.

Одновременно с этим робот очищает свой ролик с помощью 16 водяных форсунок, направляя грязную воду в специальный бак для сточных вод — такой подход предотвращает растягивание пятен по полу и возникновение полос. Для навигации по дому робот использует новую систему TrueEdge с 3D-сенсором, которая распознаёт и адаптируется к различным типам плинтусов и поверхностей в доме. Кроме того, встроенный ИИ позволяет устройству идентифицировать объекты вроде обуви или мебели, чтобы объезжать их. Интересно, что X8 Pro Omni поддерживает управление голосом, но так как в прошлом году хакерам удалось взломать их систему защиты, пользователи теперь должны активировать систему голосового управления самостоятельно. Но даже без этой функции новинка выглядит крайне интересно — особенно в плане уборки в углах.