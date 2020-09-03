Edge of Eternity выйдет весной 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One

Edge of Eternity, инди-ролевая игра, разработанная Midgar Studios, выйдет в следующем году на ПК и консолях.

Edge of Eternity в настоящее время находится в стадии бета-тестирования в Steam Early Access , выйдет весной 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также подтвержден розничный выпуск PlayStation 4.

Edge of Eternity выглядит действительно хорошо. Окружающая среда на удивление детализирована и стилизована, от первой деревни до пещеры, все выглядит так, как вы думаете, должна быть современная JRPG. Игра все еще кажется незавершенной, что, конечно, так и есть, а модели персонажей нуждаются в доработке в дополнение к пользовательскому интерфейсу и анимации.

Edge of Eternity выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One весной 2021 года.
Комментарии и отзывы JRPG Edge of Eternity
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