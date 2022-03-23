Eero представляет свои самые быстрые Mesh Wifi-системы — eero Pro 6E и eero 6+

Eero сегодня представила Eero Pro 6E и Eero 6+ — новейшие дополнения к серии ячеистых Wi-Fi-систем eero 6. Eero Pro 6E, первая система eero mesh Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6E, поддерживает скорость сети до 2,3 Гбит/с, обеспечивает одновременное покрытие более 100 устройств и предлагает доступ к недавно авторизованному диапазону 6 ГГц. Eero 6+ — это самая доступная гигабитная система eero с доступом к радиоканалам 160 МГц для быстрого подключения для таких действий, как AR, VR и потоковое вещание в формате 8K плюс, он поддерживает более 75 одновременно подключенных устройств.

Eero Pro 6E — первая система eero mesh Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6E и новейшее трехдиапазонное предложение — устанавливает новый стандарт высочайшей производительности eero с поддержкой более 100 устройств одновременно. Способный поддерживать скорость сети до 2,3 Гбит/с, Eero Pro 6E поддерживает гигабитную скорость Wi-Fi в вашем доме и использует недавно авторизованный диапазон 6 ГГц для обеспечения доступа к новой, просторной полосе движения Wi-Fi. С 1 портом Ethernet 2,5 GbE и 1 портом 1,0 GbE Ethernet на каждом устройстве eero Pro 6E может поддерживать планы мультигигабитного интернета. А благодаря дополнительной полосе пропускания Wi-Fi с радиоканалами 160 МГц Eero Pro 6E поддерживает быстрое подключение для таких действий, как AR, VR и потоковое воспроизведение 8K. Один eero Pro 6E покрывает до 2, 000 квадратных футов; 2 упаковки покрывают до 4000 квадратных футов; и пакет из 3-х покрывает до 6000 квадратных футов.

Eero 6+ — самая доступная по цене гигабитная система с гигабитным подключением. Она обеспечивает высочайшую производительность Wi-Fi по доступной цене. Новейшее двухдиапазонное предложение от Eero идеально подходит для тарифных планов интернет-услуг со скоростью до гигабита и обеспечивает одновременное покрытие более 75 устройств. Каждое устройство имеет 2 порта 1.0 GbE для гигабитного проводного подключения, а также обеспечивает доступ к радиоканалу 160 МГц для более быстрого беспроводного подключения по сравнению с предыдущими двухдиапазонными предложениями Eero. Один Eero 6+ покрывает до 1500 квадратных футов, 2 покрывают до 3000 квадратных футов и комплект из 3 штук покрывает площадь до 4500 квадратных футов.