Einride создал беспилотные грузовики, которые появятся на дорогах уже в 2021 году

Шведский стартап Einride представил автономное грузовое транспортное средство Autonomous Electric Transport, которое поставляется без рулевого колеса, педалей, ветровых стекол и вообще без кабины.

Новая модель выпускается в четырех вариантах. Первые два - AET 1 и AET 2 - имеют максимальную скорость 30 км/ч, весят 26 тонн, полезную нагрузку 16 тонн и могут проехать на одном заряде батареи 130–180 км. AET 3 и AET 4 имеют одинаковый вес и грузоподъемность, с максимальной скоростью 45 км/ч и 85 км/ч соответственно.

Основное различие заключается в их области применения и условиях, при которых автомобиль может двигаться автономно. AET 1 предназначен для работы в пределах географической зоны или определенной географической области, в то время как AET 2 может перемещаться за пределы географической зоны с использованием дистанционного управления. AET 3 разработан для сельской местности, а AET 4 - для езды по шоссе.

Производитель заявляет, что новые автомобили «сократят транспортные расходы до 60 % и выбросы CO2 на 90 %. Ожидается, что Autonomous Electric Transport появятся на дорогах общего пользования уже в следующем году.
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