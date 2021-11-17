Экшен-камера Digma DiCam 890

DIGMA — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса, представила новую экшен-камеру Digma DiCam 890.

Экшен-камера Digma DiCam 890 — это универсальное бюджетное решение для тех, кто увлечён экстремальными видами спорта, путешествиями, блогингом или просто хочет оставлять прекрасные моменты в лучшем виде себе на память.

Устройство оснащено оптической системой Sony IMX386 с шестью элементами объектива и углом обзора 170 градусов, не упускающей ни одной детали. Цифровая стабилизация изображения и семь режимов видеосъёмки формата mov позволяют снимать свою собственную историю без искажений до 60 кадров в секунду и до разрешения 4K. Кроме этого, девайс предусматривает возможность циклической записи (одна, три и пять минут). Фотосъёмку с разрешением 16 Мп дополняют функции серийной фотографии и автоматизированных интервалов.

Создатели устройства из компании DIGMA позаботились о качестве съёмочного процесса даже в самых экстремальных условиях. Автофокус, экспозиция и цветовой баланс сохраняют яркость и контраст на суше, в небе, под водой и на высокой скорости.

DiCam 890 поддерживает интеграцию карт microSD для расширения памяти вплоть до 128 гигабайт, предпочтительно 10-го класса, обеспечивая пользователя возможностью записи на протяжении долгого времени.

Водонепроницаемый корпус камеры выполнен из ударопрочного пластика. Вес устройства составляет всего 81,6 грамма и не вызывает лишних неудобств, а размеры не станут причиной возникновения опасной ситуации.