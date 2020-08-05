Эксклюзивная сделка Marvel Avengers Spider-Man с Playstation

Эксклюзивная сделка Marvel's Avengers Spider-Man PlayStation-это только верхушка айсберга, согласно недавнему онлайн-отчету.

Комментируя сделку на форумах ResetERA, Имран Кан из Kinda Funny рассказал, что, возможно, является стратегией Sony, продвигающейся вперед, заявив, что сделка призвана в какой-то степени повлиять на решения о покупке игроков следующего поколения Sony Playstation. Стратегия, которая на самом деле имеет большой смысл, даже если она расстроит больше, чем несколько игроков.

Мстители Marvel получат Человека-паука на PlayStation 4 и PlayStation 5 в качестве дополнительного персонажа без каких-либо дополнительных затрат где-то в начале 2021 года, как было подтверждено.

Тем временем Marvel's Avengers стартует 4 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One по всему миру.