Эксклюзивная сделка Marvel Avengers Spider-Man с Playstation

Эксклюзивная сделка Marvel's Avengers Spider-Man PlayStation-это только верхушка айсберга, согласно недавнему онлайн-отчету.

Комментируя сделку на форумах ResetERA, Имран Кан из Kinda Funny рассказал, что, возможно, является стратегией Sony, продвигающейся вперед, заявив, что сделка призвана в какой-то степени повлиять на решения о покупке игроков следующего поколения Sony Playstation. Стратегия, которая на самом деле имеет большой смысл, даже если она расстроит больше, чем несколько игроков.

Мстители Marvel получат Человека-паука на PlayStation 4 и PlayStation 5 в качестве дополнительного персонажа без каких-либо дополнительных затрат где-то в начале 2021 года, как было подтверждено.

Тем временем Marvel's Avengers стартует 4 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One по всему миру.

Комментарии и отзывы Marvel Avengers Spider-Man
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
Microsoft Flight Simulator получит поддержку виртуальной реальности

Разработчики игрового проекта Microsoft Flight Simulator подтвердили, что поддержка VR технологии являетс...
Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

В сеть потихоньку начали просачиваться скриншоты игры Watch Dogs Legion. Игра будет иметь систему рекрути...
2K Games и Hangar 13 демонстрируют игровой процесс игры Mafia: Definitive Edition

2K Games и Hangar 13 продемонстрировали 15-ти минутное игровое видео Mafia: Definitive Edition. Видеороли...
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Бесплатный сайт для скачивания и прослуш...
Бесплатный сайт для скачивания и прослушМузыка преследует нас по жизни, кто-то засыпает под нее, заражается ее с утра, я вот не могу работать без...
Обновление улучшило работу камеры в Sams...
Обновление улучшило работу камеры в SamsКомпания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новы...
Запуск игровой консоли Engine CoreGrafx ...
Запуск игровой консоли Engine CoreGrafx Игровая приставка Engine CoreGrafx Mini должна была выйти еще в марте, но из сложившейся ситуации в мире ...
Представлен 100-долларовый ридер Kobo Ni...
Представлен 100-долларовый ридер Kobo NiСетевые источники сообщили о выходе ридера Kobo Nia, который оценен в 100 долларов. Новинку оснастили 6-д...
Представлен неттоп ECS SF110 Q470 на Int...
Представлен неттоп ECS SF110 Q470 на IntКомпания ECS представила неттоп SF110 Q470, основанный на аппаратной платформе Intel Comet Lake. Новинка ...
Защищаем Huawei Honor 8A Pro от царапин...
Защищаем Huawei Honor 8A Pro от царапинДостаточно часто нас спрашивают о том, какой ...
PlayStation 5 выглядит как PlayStation 4...
PlayStation 5 выглядит как PlayStation 4На просторах интернета достаточно активно обсуждают новости о приставке PlayStation 5, которая, если вери...
Ищем чехол для Redmi Note 9S...
Ищем чехол для Redmi Note 9SВ последнее время довольно часто пользователи задаются вопросом о необходимости покупки дополнительных ак...
Gelid Solutions представила корпус для э...
Gelid Solutions представила корпус для эКорпус Gelid Solutions Battle Station X обеспечивает поддержку широкого спектра комплектующих. Благодаря ...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистр...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. ВидеорегистрСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает...
Популярный смартфон Honor 30S получил но...
Популярный смартфон Honor 30S получил ноНа прошлой неделе стало известно о том, что смартфон Honor 30S стал самой продаваемой моделью на рынке с ...
iPhone 12 выйдет в самых разных форматах...
iPhone 12 выйдет в самых разных форматахНа просторах интернета появилась информация от инсайдеров, которые уверяют, что в сентябре компания Apple...
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегреваОбзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева
Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушникиОбзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor