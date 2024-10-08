Эксперты уверены в успехе Nintendo Switch 2 из-за Unreal Engine 5

Хотя Nintendo Switch 2 не будет такой мощной, как консоли текущего поколения от Sony и Microsoft, новая система будет поддерживать все функции Unreal Engine 5, хотя и с некоторыми ограничениями. Соответственно, учитывая значительную поддержку со стороны разработчиков, которую получила оригинальная Switch благодаря совместимости с Unreal Engine, и то, что большинство разработчиков переходят на новую версию движка, можно с уверенностью сказать, что Nintendo Switch 2 получит большинство функций Unreal Engine 5, а значит, проектов на релизе будет достаточно много. При этом специалисты отмечают, что не все игры на новой платформе будут масштабироваться идеально из-за особенностей железа, и некоторые платформы могут потребовать от разработчиков определённых компромиссов.

С другой стороны, на текущей консоли геймеры проходят любимые игры в 720р в мобильном формате и никого это особенно не волнует. Также эксперты отмечают, что Steam Deck немного громоздок в использовании и, самое главное, не имеет эксклюзивных игр Nintendo, которые значительно стимулируют продажи как минимум в течение первых нескольких лет. Кроме того, разработчики не нацелены конкретно на Steam Deck, тогда как игры для Nintendo Switch 2 будут оптимизированы под её возможности, включая технологии вроде NVIDIA DLSS для повышения качества изображения. Так что у новой консоли есть множество преимуществ, но хотелось бы посмотреть на них в реальном мире после релиза.