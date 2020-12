Electronic Arts намерена приобрести британского разработчика игр Codemasters, известного такими гоночными симуляторами, как Formula One (серия F1) и DiRT. EA же разработала серию игр: FIFA, NHL, Need for Speed, The Sims и так далее.

EA сообщила, что уже достигнуты договоренности с Codemasters о покупке. В рамках этого предложения Codemasters оценивается в 1,2 млрд долларов (7,98 долларов за акцию), это превышает предложение от Take-Two Interactive Software. В ноябре Take-Two Interactive Software планировала приобрести Codemasters за 970 миллионов долларов.

В ближайшее время, мы узнаем окончательный ответ по сделке.