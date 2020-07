Electronic Arts планирует выпустить игры для Nintendo Switch

В ходе недавней трансляции EA Play 2020, компания Electronic Arts объявила о выпуске нескольких проектов на консоль Nintendo Switch. На данный момент это четыре игры: Burnout Paradise, FIFA 21, Apex Legends и Lost in Random. Компания также планирует выпустить Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville, EA Original от Velan Studios и Need For Speed: Hot Pursuit Remastered. Все эти игры должны появится на консоли Nintendo Switch в течении этого года. Что касается Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, переиздание может означать, что игра будет выпущена и для PlayStation и Xbox.