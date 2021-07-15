Electronic Arts представила FIFA 22 с технологией HyperMotion нового поколения

Electronic Arts представила FIFA 22 с технологией HyperMotion нового поколения, которая обеспечивает реалистичный игровой процесс в каждом матче. Технология HyperMotion позволила интегрировать первый в истории захват движения 22 профессиональных футболистов, играющих с высокой интенсивностью. Кроме того, игра предлагает игроку новые функции в режиме карьеры, VOLTA FOOTBALL, Pro Clubs и FIFA Ultimate Team и многое другое.

Новая прорывная технология игрового процесса HyperMotion выводит на новый уровень каждый матч в любом режиме FIFA 22 — только на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Stadia.

FIFA 22 будет доступна по всему миру 1 октября. Предзаказ уже открыт.

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