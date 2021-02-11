Electronic Arts приобретает Glu Mobile за 2,4 миллиарда долларов

Компания Electronic Arts объявила, что планирует приобрести еще одну игровую студию. Сделав сделку на 2,4 миллиарда долларов США, компания намерена приобрести Glu Mobile ко второму кварталу этого года.

Новая сделка знаменует собой второе крупное приобретение компании EA за последние недели, когда она ранее выкупила издательство Codemasters. Компания Glu Mobile известна голливудской игрой Ким Кардашьян, а также другими мобильными играми, такими как Tap Sports Baseball, Dine Dash Adventures и Disney Sorcerer's Arena.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон сказал: "Наше приобретение Glu сочетает в себе потрясающие команды и привлекательные продукты, чтобы создать лидера в мобильных играх с проверенным опытом во многих быстрорастущих жанрах. Мобильная версия продолжает расти как крупнейшая игровая платформа в мире, а с добавлением игр и талантов Glu мы удвоили размер нашего мобильного бизнеса.

Точно так же Ник, ранее исполнительный директор Glu, также добавил: "Эта сделка является кульминацией огромной работы команды Glu по предоставлению интерактивных возможностей мирового класса нашим игрокам, а также стимулированию развития бизнеса, что привело к сильным финансовым и операционным результатам. Это потрясающий результат для всех наших акционеров и других ключевых участников. Эта сделка является кульминацией огромной работы команды Glu по предоставлению интерактивных возможностей мирового класса нашим игрокам, а также стимулированию развития бизнеса, что привело к сильным финансовым и операционным результатам. Это отличный результат для всех наших акционеров и других ключевых участников".
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Electronic Arts приобретает Glu Mobile за 2,4 миллиарда долларов

Компания Electronic Arts объявила, что планирует приобрести еще одну игровую студию. Сделав сделку на 2,4...
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