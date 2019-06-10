Электрическая зубная щетка с сенсорным экраном от Xiaomi

Oclean X - это электрическая зубная щетка с сенсорным экраном, недавно появившаяся на площадке коллективного финансирования Xiaomi YouPin. Продукту удалось привлечь более $1,4 миллиона. Сбор средств будет продолжаться до 20 июня, в течение следующих нескольких дней приобрести щетку можно будет за $ 36, после выхода она будет стоить около $43.

С точки зрения дизайна Oclean X не слишком отличается от продуктов предыдущего поколения. В ней используется технологии для улучшения опыта и эффекта чистки, которые не ограничиваются вибрацией. Щетка способна контролировать давление, которое оказывается на зубы и десны. Эта и другая информация отображается на экране, также можно выводить ее на смартфон. Щетка подскажет, как изменить наклон кисти или головы для более эффективной очистки.

Она поставляется с поддержкой Bluetooth 4.0 и совместима с телефонами под управлением Android 4.4 или iOS 8.0 и выше. Согласно компании, с двумя часами зарядки, батарея зубной щетки может проработать около 30 дней. В комплект входит магнитная зарядная станция, а корпус самой щетки имеет степень защиты IPX7 и вес 99 г.