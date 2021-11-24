Электрический Hummer за 112 тысяч долларов начнут продавать к декабре

Первые электрические Hummer поступят к своим владельцам в этот праздничный сезон — согласно информационному изданию Autoblog, босс GMC Дункан Олдред объявил, что поставки Hummer Edition 1 — полностью электрического варианта пикапа, который обойдется покупателям более чем в 112 000 долларов — начнутся в декабре. В ходе интервью с боссом компании также выяснилось, что у Edition 1 дальность поездки на одном заряде аккумулятора составляет 530 километров, что немного ниже, чем расстояние в 560 километров, которое изначально ожидал автопроизводитель. Четырехтонный электрический грузовик GMC имеет мощность в 1000 лошадиных сил и внушительный крутящий момент, создаваемый тремя электрическими двигателями, что дает ему возможность разогнаться с нуля до 100 километров в час за 3 секунды.

Это достаточно внушительные показатели для тяжёлого пикапа, который может перевозить значительные грузы и при этом может буксировать другие транспортные средства. На текущий момент не все спортивные автомобили на ДВС-двигателях могут показать такую динамику разгона. Когда в следующем месяце начнутся поставки, Hummer EV Edition 1 станет одним из первых электрических грузовиков на рынке наряду с Rivian R1T. Tesla также работает над электрическим Cybertruck, но компания отложила его выпуск до 2022 года в августе. Также издание Autoblog сообщает, что более 80 процентов бронирований для Hummer EV приходится на Edition 1, но в 2023 году должны появятся другие версии электрифицированного автомобиля. Некоторые из этих электромобилей будут стоить меньше и иметь меньший запас хода.
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