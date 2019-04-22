Вам не понадобиться ездить за город, когда у вас есть электрический бездымный гриль VonShef.

Этот электрический гриль идеально подойдет для тех, кто живет в квартирах, но все еще хочет поесть барбекю. Независимо от времени года, вы можете ощутить вкус летнего барбекю с помощью данного гриля. Готовьте все, что угодно - от овощей до мяса, не беспокоясь о задымлении в помещении. Электрический гриль также является антипригарным и пригодным для мытья в посудомоечной машине благодаря керамической поверхности.

Это означает, что вы не будете смывать пригоревшие остатки весь вечер. Стоимость электрического гриля составляет 70 долларов.