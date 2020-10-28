Электрический чайник 17Pin Star Travel Mug от Xiaomi за 12 долларов

Xiaomi известна тем, что занимается краудфандингом широкого спектра продуктов на своей специальной краудфандинговой платформе под названием Youpin. Помимо гаджетов и аксессуаров, компания также занимается краудфандингом товаров повседневного спроса. Один из таких продуктов под названием 17Pin Star Travel Mug теперь доступен для краудфандинга всего за 12 долларов США.

17Pin Star Travel Mug- это дорожная кружка или же портативный электрический чайник, который поставляется в двух цветах - белом и бежевом. 17Pin Star вмещает в себя 400 мл воды. Внутренняя стенка чайника изготовлена ​​из нержавеющей стали 304, а его внешний корпус изготовлен из полипропилена, широко известного как PP.

Его размеры составляют 95 x 95 x 221 мм, а вес - 550 г. 17Pin Star Travel Mug может вскипятить воду в течение 6 минут.

17Pin Star Travel Mug можно носить практически везде, будь то работа или путешествие. Пользователи могут не только пить из него теплую воду, но и использовать эту воду для приготовления чая, кофе или даже лапши быстрого приготовления.