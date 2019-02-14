Электрический холодильник Furrion Rova 45 Rolling

Держите ваши напитки холодными, а ваши устройства заряженными с помощью электрического холодильника Furrion Rova 45 Rolling.

Благодаря аккумулятору Furrion ePod это устройство обеспечивает до недели охлаждения продуктов. Электрический холодильник Rova 45 также служит зарядной станцией, благодаря чему вы сможете заряжать ваши устройства и гаджеты. Помимо батареи ePod, встроенный компрессор может получать питание от розетки постоянного тока. Компрессор обеспечивает эффективное и быстрое охлаждение путем подачи холодного воздуха в основную секцию.

Более того, этот холодильник может удерживать лед до десяти дней без использования источника питания. В довесок ко всему, вы можете подключить электрический холодильник Rova 45 к переносной солнечной панели.