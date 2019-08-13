Электрокар Reverie и его функции

У разработки Fresco Motors будут выдвижные аккумуляторные блоки модульной конструкции для быстрой смены вышедших из строя ячеек. Электрокары будут подзаряжаться с помощью специальных блоков питания без проводов. Заочно известно, что Reverie станет конкурентом Tesla Model S, но каких-либо дополнительных технических характеристик автомобиля пока нет. Производитель лишь заявляет, что с её электрокаром покупателю не придётся беспокоиться по поводу дальности заезда.Fresco Reverie позиционируется как высокопроизводительный седан премиум-класса. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за две секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 300 км/ч. Для реализации таких скоростных характеристик компания планирует использовать четырехступенчатую автоматическую коробку передач с дополнительной повышающей передачей, которая будет активироваться на автобанах.Автопарк страны из почти 60% электрокаров скоро дополнится решением отечественного производства. Норвежская компания Fresco Motors в скором времени выпустит модель со скоростными показателями гоночного болида.