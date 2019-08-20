Электромобиль Tesla в космосе

С начала своего путешествия Tesla Roadster преодолел расстояние более 1,2 миллиарда километров — это в 21 000 раз больше земной гарантии на дальность пробега электрокара. Увидеть «космического дальнобойщика» в телескоп сейчас не получится — Starman и Tesla находятся на «противоположной» стороне Солнца, и пролетят относительно близко к Земле (0,346 астрономических единиц, или 51 520 000 километров) только 5 ноября 2020-го. 7 октября автомобиль окажется вблизи Марса (0,05 астрономических единиц или около 7 360 000 километров).Одним из эксцентричных проектов главы SpaceX Илона Маска стала отправка в космос электромобиля Tesla с манекеном Starman за рулём. Запуск прошёл успешно, и в феврале 2018-го необычный «астронавт» отправился в длительный вояж по галактике и уже завершил первый круг своей орбиты вокруг Солнца.