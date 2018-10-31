Электромобили в Австрии смогут ездить быстрее на 30 км/ч.

Чтобы ускорить распространение электромобилей, власти отдельных стран используют дополнительные привилегии для владельцев экологически чистых моделей. Обычно это налоговые льготы, бесплатная парковка и возможность пользоваться полосой общественного транспорта. Однако в Австрии решили предложить еще более интересную возможность — увеличенный лимит скорости.

С недавнего времени максимальная скорость движения на автомагистралях Австрии ограничена отметкой 100 км/ч, но владельцам электромобилей разрешили ездить по шоссе на 30 км/ч быстрее, правда только на дистанции 440 км, в зоне, где загрязнение воздуха становится настолько сильным, что приходится ограничивать скорость автомобилей с ДВС, чтобы снизить уровень выбросов. Введенное правило распространяется только на чистые электромобили, поэтому любой гибридный автомобиль должен будет ездить как прежде.