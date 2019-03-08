Электронный венчик Uutensil Stirr

Потратьте время на выполнение других задач на кухне с помощью автоматического венчика Uutensil Stirr.

Это устройство автоматически вращается одним нажатием кнопки, чтобы довести до совершенства ваши супы, соусы, подливы и многое другое. Работая от четырех батареек АА, венчик перемешивает ингредиенты в кастрюле или сковороде, поэтому ваши блюда не перегорят. Автоматический венчик, не требует ни какого контроля. Изготовленные из нейлона ножки термостойкие и выдерживают температуру до 120 градусов. Благодаря дизайну его можно выть в посудомоечной машине. В комплекте с высокоскоростным двигателем, он поставляется с пятилетней гарантией.